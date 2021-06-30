Власти Кузбасса не объяснили решение отпраздновать 300-летие региона на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации

Власти Кузбасса никак не объяснили свое решение отпраздновать 300-летие региона проведением различных мероприятий с 6 по 10 июля, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист портала ВашГород.ру Елена Понкратова.

«По всему Кузбассу запланировано 190 различных мероприятий с 6 по 10 июля. Властями такое решение абсолютно никак не объясняется — просто по факту. У нас продлили ограничения буквально вчера до 31 июля, но при этом на эти пять дней все они сняты», — отметила она.

При этом Е.Понкратова обратила внимание, что эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. «У нас уже более 160 заболевших в день. Мы практически приблизились к показателям, которые были в самый пик второй волны. Для нашего региона это очень много. И каждый день у нас умирает 4-5 человек от коронавируса», — заключила она.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о проведении с 6 по 10 июля мероприятий, посвященных 300-летию образования региона. Программа праздника включает торжественный прием, праздники в муниципалитетах региона, фестиваль национальных культур, концерт звезд российской эстрады и салют.

С начала пандемии в регионе заразились 40 115 человек и 819 из них умерли.