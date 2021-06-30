Председатель «Яблока» Рыбаков просит генпрокурора провести проверку в связи с организацией «Алых парусов» в Петербурге

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием провести проверку в связи с организацией в Петербурге праздника «Алые паруса» на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По все стране, особенно в Санкт-Петербурге, мы фиксируем сейчас рост заболеваемости коронавирусом и смертности от него. Но власти города, зная о происходящем, проводят в традиционном массовом формате праздник «Алые паруса» из каких-то популистских целей», — заявил Н.Рыбаков.

Он отметил, что когда речь идет о десятках тысяч людей, которые собираются вместе, невозможно проконтролировать соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты. «Это было заранее понятно. Я считаю, что это гигантская ответственность губернатора и властей Петербурга. Нельзя у граждан вызывать доверие, когда вы просите соблюдать меры безопасности и вакцинироваться, если вы сами демонстративно их не соблюдаете. Я считаю, что должно быть публичное объяснение произошедшего, и виновные должны нести ответственность за случившееся», — заключил Н.Рыбаков.