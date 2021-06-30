Съезд партии «Коммунисты России» выдвинет кандидатов в депутаты Госдумы и примет предвыборную программу

Сегодня состоится второй этап съезда партии «Коммунисты России», куда приедут около 300 человек из разных регионов. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава партии Максим Сурайкин, будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы и принята предвыборная программа партии.

«Сегодня будет проходить второй этап съезда партии, который будет рассматривать вопрос о выдвижении общефедерального списка в Госдуму.

Изначально планировалось рассмотреть вопрос о выдвижении списка депутатов по 225 одномандатным округам. Но мы приняли решение разделить эти вопросы, и чуть позже провести еще очередной этап, где будут рассмотрены вопросы по выдвижению по одномандатным округам, так как срок выдвижения у нас до 12 июля, мы вполне можем двумя этапами съезда эти вопросы решить», — сказал он.

Этап съезда пройдет в 12.00 часов в отеле «Советский».

«Основным вопросом будет — участие в выборах в Госдуму и выдвижение общефедерального списка. В соответствии с законом планируется в список 400 человек, с общефедеральной частью в 15 кандидатур, и дальше пойдут региональные группы — порядка около 70 региональных групп будет, поскольку у нас 76 региональных отделений партии. И в проект списка включены кандидаты, члены партии, которые предложены региональными комитетами. Кроме того, съезд рассмотрит утверждение предвыборной программы партии», — сообщил М.Сурайкин.

По словам главы партии, съезд будет проходить с соблюдением необходимых противоэпидемиологических требований.