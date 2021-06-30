В России обновлен максимум по суточной смертности от коронавируса

В стране, согласно данным оперативного штаба, умерли еще 669 человек.

Новых зараженных чуть больше 21 тысячи, из них больше всего в Москве — 5823. При этом для столицы обновленные данные по приросту инфицированных оказались минимальными за последние две недели.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для защиты от нового штамма коронавируса, который подтвердился в России, необходимо наращивать темпы вакцинации.

По предварительным данным, штамм «Дельта+» увеличивает риск более тяжелого течения болезни, об этом ранее сообщили в ВОЗ.

На фоне вспышки заболеваемости коронавирусом уже более 20 регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В Кремле накануне признали, что достичь уровня 60% вакцинированных к осени, как планировалось ранее, не удастся.