Россияне направили больше миллиона вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным

Она должна начаться уже через полчаса. Самыми популярными темами вопросов стали вакцинация от коронавируса и борьба с инфекцией.

Как рассказал в эфире федерального телеканала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, многие искренне не понимают, почему в регионах для определенных категорий профессий и секторов устанавливают обязательную вакцинацию.

По словам официального представителя Кремля, примечательная сторона нынешней Прямой линии в том, что международная тематика волнует россиян гораздо меньше.