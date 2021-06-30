Арестованный в Белоруссии россиянин попросил у Владимира Путина лишить его гражданства

В своем письме из СИЗО Дмитрий Попов заявил, что не хочет иметь паспорт страны, которая, по его словам, готова жертвовать своими гражданами в интересах другого государства. Об этом сообщает признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода».

Попов — один из фигурантов уголовного дела блогера Сергея Тихановского, который собирался участвовать в президентских выборах в Белоруссии.

Россиянина обвиняют по нескольким уголовным статьям, в том числе о массовых беспорядках и разжигании ненависти. Попову грозит до 15 лет лишения свободы.