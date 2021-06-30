Оперштаб Москвы: В России выявлено 21 042 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Из них 14% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 356 человек.
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За последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Из них 14% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 669 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 356 человек.