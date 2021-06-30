Бывший президент США Дональд Трамп посетит американскую границу с Мексикой в Техасе — вместе с губернатором штата

На прошлой неделе Трамп провел митинг с избирателями в Огайо.

Драматический рост незаконного пересечения границы эмигрантами из Мексики и стран Центральной и Латинской Америк на юге США сегодня является одной из главных внутриполитических проблем страны сегодня, за которую республиканцы жестко критикуют Администрацию Джо Байдена.

Одним из главных критиков Байдена в данном вопросе стал губернатор Техаса Грэг Эббот, который пообещал достроить стену на границе с Мексикой из средств штата (после того как Байден прекратил начатое Трампом финансирование стены), для чего перенаправил на эти нужды 250 млн долларов из фонда помощи во время пандемии коронавируса. Эббот также открыл публичный сбор пожертвований на стену — на сегодня собрано полмиллиона долларов.

Именно с губернатором Техаса бывший президент США Дональд Трамп сегодня посетит южную границу и проведет несколько мероприятий, модератором одного из которых станет ведущий телеканала Фокс Ньюз Шон Ханнити. У Грэга Эббота предстоят перевыборы в следующем году, и Дональд Трамп сегодня будет агитировать за действующего губернатора Техаса, Кроме того, Эббот сегодня рассматривается как потенциальный кандидат на выборах президента 2024 года.

В минувшую пятницу южную границу США в Эль Пасо, в Техасе, посетила вице-президент страны Камала Харрис — республиканцы заявляют, что отправиться туда ее вынудил именно запланированный визит Дональда Трампа.