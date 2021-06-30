Власти Ямала ограничили въезд в регион граждан без отрицательного теста на коронавирус, или не сделавших прививку

На Ямал почти как за границу – пускать в регион людей без местной прописки теперь будут только при предъявлении сертификата о полной вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда

Причем, если у прибывающего авиа и железнодорожным транспортом не окажется справки, на него составят административный протокол. Контролировать это будут сотрудники полиции. Не касается это лишь несовершеннолетних.

Между тем, ужесточаются правила и для местных жителей – если раньше они должны были предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест, выезжая за пределы региона дольше чем на 10 дней, теперь этот срок сократили до пяти дней. Эти меры на Ямале вводят на фоне двукратного роста темпов заболеваемости за последнюю неделю.

Власти отмечают, что в регионе действует несколько очагов инфекции, два из них среди вахтовых работников, поэтому работодателям рекомендовали привлекать вакцинированных сотрудников.

За все время эпидемии на Ямале выявили 40 тысяч заболевших. За последние сутки зафиксировали 70 новых случаев заражения.