Z Архив новостей новости
5 4 6 289
12:02, 30 июня 2021

Власти Ямала ограничили въезд в регион граждан без отрицательного теста на коронавирус, или не сделавших прививку

На Ямал почти как за границу – пускать в регион людей без местной прописки теперь будут только при предъявлении сертификата о полной вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда

Причем, если у прибывающего авиа и железнодорожным транспортом не окажется справки, на него составят административный протокол. Контролировать это будут сотрудники полиции. Не касается это лишь несовершеннолетних.

Между тем, ужесточаются правила и для местных жителей – если раньше они должны были предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест, выезжая за пределы региона дольше чем на 10 дней, теперь этот срок сократили до пяти дней. Эти меры на Ямале вводят на фоне двукратного роста темпов заболеваемости за последнюю неделю.

Власти отмечают, что в регионе действует несколько очагов инфекции, два из них среди вахтовых работников, поэтому работодателям рекомендовали привлекать вакцинированных сотрудников.

За все время эпидемии на Ямале выявили 40 тысяч заболевших. За последние сутки зафиксировали 70 новых случаев заражения.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Антикитайский альянс западных демократий Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть…

5 130 6 15171 26.06
Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 237 6 27855 28.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обычно действующих подобным образом называют вымогателями Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус…

5 140 6 17358 29.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Украина и НАТО Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения…

5 232 6 29364 27.06
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Оруэлл на марше Сегодня в «украинской» зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021...

5 60 6 7903 29.06
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 51 6 7887 27.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Тяжелый выбор для «наших патриотов» Давайте попробуем то же самое в европейском футболе. Пусть в матче Англия-Украина победит Россия…

5 112 6 17888 09:14
Блоги

Елизавета Пескова блогер

О вакцинации Принудительная вакцинация нарушает права человека, но я НЕ ЗНАЮ, какой другой выход из ситуации будет правильным! Больницы переполнены, врачи не справляются, а сидеть и не высовываться не вариант…

5 176 6 31680 29.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Как это либерально, не правда ли? Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет…

5 127 6 24662 24.06
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Реальной альтернативы вакцинации нет Не нужно придумывать обоснования того, почему от неё следует отказаться и чем её можно заменить…

5 116 6 23116 29.06
Блоги

Василий Вайсенберг эксперт движения «Голос»

Нет даже формальных оснований запретить Яшину открыть избирательный счет Конечно, Яшин подаст в суд. И скорее всего суд отменит незаконное решение избиркома. Вопрос только в том, что время на сбор подписей и открытие счета будет потеряно…

5 32 6 6550 25.06
Интервью Персонально ваш

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

Мы не боимся выборов, что на них победит Навальный. Мы боимся коварно организованной цветной революции, которую будет организовывать не Навальный, а мощнейшие центры, мощнейшая в мире коалиция, — в просторечье НАТО…

5 29 6 9568 23.06
#слушать 49:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Бероев и клей для обоев Отождествлять свои возможные неудобства со страданиями жертв Холокоста – это вопиющая бесчувственность. И то, и другое – дискриминация, и потому между ними стоит знак равенства? Окстись!..

5 48 6 12483 23.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отсмеялись? А теперь посмеюсь я Из всего текста статьи СМИ-иноагенты тут же выхватили жирнейшую наживку — фрагмент о допущении бисексуальности Христа в западных школах…

5 298 6 67481 29.06
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Конституцию вручат вместе с паспортом Конституцию вручат вместе с паспортом Важнейшее значение имеет то, как соблюдаются нормы Конституции. Как вносятся в нее изменения, насколько оправданными и конституционными являются эти изменения. А у нас с этим проблемы, большие проблемы…

5 37 6 8705 29.06
8читать ;смотреть
Блоги

Евгений Ямбург заслуженный учитель России

Неубиваемый класс «Вина» директора состояла в том, что накануне на совещании она публично заявила, что отказывается контролировать голосование сотрудников в пользу определенных кандидатов…

5 47 6 11915 29.06

Популярное за неделю

Новости

Иностранные СМИ описывают ситуацию с пандемией в России как «коронавирусную диктатуру» При всего лишь 11 процентах привитых сограждан, российский режим прибегает к принудительным мерам, пишет немецкая Франкфуртер Альгемайне Цайтунг…

5 24 6 86961
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. Врала со скошенными глазами, как Сталин о троцкистско-бухаринских процессах, как Россия о Скрипалях. И конечно, эта находка — очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки…

5 61 6 103239 26.06
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 51 6 7982 27.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень, экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. — должна поставить рекорд на уровне 18% годовых…

5 109 6 307195 26.06
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Молебен на вертолёте, сопротивление «Спутнику», почему Невзорову не страшно Молебен на вертолёте, сопротивление «Спутнику», почему Невзорову не страшно В России происходит не сопротивление вакцинации как таковой, а сопротивление кремлёвскому «Спутнику». Есть масса сертифицированных вакцин, откройте вы им рынок, дайте выбор и все привьются…

5 69 6 137582 24.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9169790
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4951199

Сегодня в эфире