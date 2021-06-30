Интерфакс: В Департаменте экономической политики отметили, что все организации смогут получить субсидию до 1 млн руб

В Департаменте экономической политики отметили, что все организации смогут получить субсидию до 1 миллиона рублей, — сообщает агентство «Интерфакс».
Среди других мер антикризисной поддержки, которые ранее приняли городские власти, отсрочка по аренде, включение в программу субсидий и предоставление льготных кредитов.
С понедельника в Москве введена система цифровых кодов для доступа в кафе и рестораны. Представители отрасли пожаловались на резкое падение выручки и числа посетителей.
Кремль на данный момент не считает необходимой массовую помощь бизнесу в России. Об этом накануне сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Дмитрий Пескова, бизнес по-прежнему сталкивается с трудностями, но в поддержке уже не нуждается.