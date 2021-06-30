В Туапсе к десяти с половиной годам колонии приговорили идеолога частной военной компании ЕНОТ

Суд признал Владимира Морозова виновным в участии в преступном сообществе и вымогательстве, — пишет газета «Коммерсантъ».

Следователи считают, что Морозов лично разработал доктрину военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества». ЧВК называла своей целью воспитание молодежи, но, как говорится в приговоре суда, на самом деле занималась нападениями и хищением имущества, а также за вознаграждение разыскивала должников и следила за людьми.

В ближайшее время в Москве должен начаться суд над еще пятью предполагаемыми участниками ЧВК.