Саммит по гендерному равенству пройдет сегодня в Париже

Организаторы саммита отмечают, что права женщин находятся под угрозой из-за последствий коронавируса, которые охватили все сферы жизни общества.

Во многих странах ухудшилось экономическое положение, кто-то стоит на пороге бедности. Обострение проблем приводит к конфликтам в семьях, вырастают риски гендерного насилия. На саммите планируют найти решения, чтобы добиться соблюдения прав всех женщин и девочек. Этот вопрос до сих пор не решен, несмотря на договоренности, которых удалось достичь еще в 1995 году на Всемирной конференции по положению женщин.

На саммит в столицу Франции приедут лидеры Испании, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Кении и ряда других государств. Ожидается присутствие Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Генсек ООН ранее обращал внимание на то, что каждая третья женщина в мире подвергается насилию и ежегодно 12 миллионов девушек выходят замуж в возрасте младше 18 лет.

По оценке Всемирного банка, может потребоваться 150 лет для достижения гендерного равенства по объему доходов мужчин и женщин.