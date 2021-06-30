На Чемпионате Европы по футболу определились все четвертьфиналисты

В их числе впервые в своей истории оказалась и сборная Украины.

В последнем матче на стадии 1⁄ 8 финала украинцы играли со сборной Швеции, победителем своей группы. Матч начался с осторожных подходов к воротам друг друга. Игра была равной вплоть до первого гола: счет открыл украинский полузащитник Александр Зинченко. На перерыв, впрочем, команды ушли при счете 1:1 – это под концовку первого тайма ответил швед Эмиль Форсберг.

Второй тайм завершился без голов, и казалось, что матч и вовсе дойдет до серии пенальти. Но на самых последних минутах дополнительного времени нападающий Артем Довбик вынырнул из-под шведских защитников и головой замкнул навес Зинченко. Это была первая игра Довбика на ЕВРО, более того, решающий гол он забил всего спустя 15 минут после выхода на поле.

2:1 – и сборная Украины в четвертьфинале сыграет с Англией, которая накануне выбила из борьбы сборную Германии. Счет встречи – 2:0, оба мяча нападающие Рахим Стерлинг и Гарри Кейн забили ближе к концу второго тайма, при этом немцы не реализовали несколько выходов один на один. К слову, эта игра стала последней для Йоахима Лёва в качестве тренера сборной Германии: он возглавлял ее на протяжении 15 лет.

В трех других четвертьфиналах Чемпионата Европы Бельгия сыграет с Италией, Швейцария – с Испания, а Чехия сразится с Данией. Все эти встречи состоятся 2 и 3 июля.