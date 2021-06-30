Роскомнадзор хочет запретить работу одного из крупнейших в России сервисов для поиска информации о гражданах

Регулятор усмотрел в работе телеграм-бота под названием «Глаз Бога» нарушение права россиян на неприкосновенность частной жизни. Представители сервиса настаивают, что он не нарушает законодательство, — об этом пишет газета «Коммерсантъ».



В начале марта Telegram, по требованию властей, уже удалял бота, который вскоре открылся по новому адресу. Его администраторы заверяли, что учли требования законодательства и внесли поправки в работу системы.

