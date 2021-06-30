ВОЗ назвала недостаточной мерой введение электронных кодов для посещения в Москве мест общепита

Для того чтобы остановить распространение коронавируса необходим целый комплекс мер.

Одним введением электронных кодов для похода в ресторан и кафе ограничиваться нельзя, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович агентству РИА.

Она отметила, что о том же не раз говорило руководство ВОЗ. По мнению Вуйнович ситуация в России как и во всём мире требует использования всех доступных инструментов для борьбы с коронавирусом — мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.

Представитель ВОЗ предупредила, что больше случаев заболевания новым так называемым «индийским» штаммом приводит к росту госпитализаций и увеличению нагрузки на медиков и систему здравоохранения. Соответственно возрастает риск летального исхода.

С начала недели цифровые или так называемые «QR-коды» стали обязательны при посещении кафе и ресторанов в Москве. Чиновники не исключили, что эта система заработает и для других отраслей.

В России накануне по официальным данным умерли 652 человек — максимум за все время эпидемии. Больше всего летальных исходов в Москве и Петербурге — 121 и 119 смертей соответственно. Для северной столицы это самый высокий показатель с начала появления новой инфекции.