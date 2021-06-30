Новый владелец исходного кода сети интернет станет известен по результатам торгов аукциона Sotheby's

Право собственности на электронную запись продает изобретатель Интернета, британский ученый сэр Тим Бернерс-Ли. Он придумал его в 1989 году, работая на европейский центр ядерных исследований, открыв тем самым революционные способы хранения информации и обмена ею.

Новый владелец получит так называемый невзаимозаменяемый токен, который подтвердит его право распоряжаться реликвией. Кроме того, к лоту прилагаются 30-минутная визуализация кода, цифровой плакат с почти 10 тысячами строчек, письмо ученого с размышлениями о его открытии и его автограф.

Неделю назад, когда лот был выставлен на аукцион его начальная стоимость составляла всего лишь $1000, однако вскоре она начала быстро расти и уже достигла нескольких миллионов. Скорее всего и это не предел. Бернерс-Ли и его супруга намерены потратить полученные деньги на собственные благотворительные проекты.

Самым дорогим токеном в истории стал цифровой коллаж американского художника Майкла Винкельмана, известного как Бипл, который был продан на аукционе Кристиз почти за $70 миллионов.