Останкинский суд вернется к рассмотрению дела о хищениях в министерстве обороны

Среди обвиняемых по уголовному делу – бывший глава акционерного общества «Славянка» Александр Елькин.

Организация занималась обслуживанием жилого фонда министерства обороны. Согласно материалам уголовного дела, Елькин и его сообщники брали крупные суммы за право заключить договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию казарм и домов военных.

Общую сумму взяток Следственный комитет оценил в 385 миллионов рублей. Более того, бывшего главу акционерного общества «Славянка» обвиняют в заключении убыточных для своей организации договоров.

Ущерб от его действий оценивается в сумму 134 миллиона рублей. Кроме того, Елькина, а также еще ряд ответственных за техническое и материальное обеспечение в Минобороны следствие считает причастными к хищению суммы в 223 миллиона рублей.