Американские ВМС отвергают сообщение о выдвижении ракетного эсминца в сторону Крыма

Эсминец Ross с управляемым ракетным вооружением находится в порту Одессы, где останется в обозримом будущем, заявили в твиттере военные 6-го флота США — оперативного объединения американских военно-морских сил.

В соцсети были опубликованы фотографии боевого корабля, которые подтверждают, что к берегам Крыма он не приближался. Эсминец участвует в военных учениях Sea Breeze в Чёрном море. Их проводят больше 20-ти стран, включая Украину, Грузию, Великобританию, Францию, Польшу: Нидерланды. В субботу Ross вошёл в акваторию Черного моря. США назвали участие своего ракетоносца демонстрацией поддержки Киеву.

В соцсетях некоторые пользователи обсуждают сообщения о том, что эсминец якобы направился к берегам Крыма. Они ссылаются на сервисы, которые отслеживают движение судов. Утверждалось, что эсминец якобы вошел в российские территориальные воды, но вскоре резко изменил курс. Он ушел правее и сбавил скорость. За американским эсминцем наблюдают российские военные. Сутки назад силы Черноморского флота сообщили о проверке противовоздушной обороны Крыма из-за учений Sea Breeze.

На прошлой неделе в Чёрном море произошел инцидент с британским эсминцем Defender. Корабль, по версии России, вторгся в территориальные воды у крымского мыса Фиолент. Черноморский флот и пограничная служба открывали предупредительный огонь в направлении судна.