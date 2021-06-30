Выручка столичных кафе и ресторанов из-за введения обязательных цифровых кодов упала более чем на 50%

Выручка столичных кафе и ресторанов из-за введения обязательных цифровых кодов вакцинации посетителей упала более чем на 50% в первый же день работы.

Руководства предприятий в большинстве своем ожидали такого падения, признался в интервью интернет-изданию РБК управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. И если в заведениях с верандами доходы упали наполовину, то там, где нет столиков на улице, выручка сократилась почти на 95%. По его словам, при этом не было увеличения числа доставок или заказов на вынос.

Выручка заведений во многих случаях падает почти на 80%, в свою очередь отмечает ресторатор Сергей Миронов. По его словам, в таких условиях без должной государственной поддержки большинство кафе и ресторанов в скором времени обанкротятся и будут закрыты.

Серьезную роль в сокращении прибыли, отмечают рестораторы, сыграло и похолодание в столице. Сильный дождь и холодный ветер буквально прогнали посетителей, которые пришли без цифрового кода.

Вместе с тем столичные власти уже утвердили пакет мер поддержки. В частности, предполагается, что рестораны смогут получить отсрочку по аренде, субсидии и льготные кредиты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выпустил приказ, согласно которому летние веранды в заведениях общепита могут работать без цифровых пропусков до 12 июля. Рестораторы намерены обратиться с просьбой продлить это время.