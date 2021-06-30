Президент Владимир Путин сегодня проведет прямую линию с населением, уже 19-ю в своей карьере. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году упор будет делаться на онлайн формат — желающим задать вопрос президенту понадобится только смартфон.

По словам Пескова, у Путина будет возможность видеть всю палитру тем, по которым прислали вопросы, а также их географию.

Основные вопросы, на которые будет отвечать президент, на этот раз коснутся пандемии и проблем с жильём, спрогнозировал в эфире «Дождя» политолог Глеб Павловский.

По мнению Павловского, интригой прямой линии остается поведение президента в условиях, когда власть агитирует за вакцинацию, столь непопулярную среди многих россиян.