Первый случай заболевания так называемым бразильским лямбда-штаммом коронавируса выявлен в Чехии. Кроме того, в республике зарегистрировано свыше сотни заболевших индийским («дельта») штаммом. Как и другие новые штаммы коронавируса, они заразнее предыдущих, но пока нет убедительных свидетельств о их большей летальности.

В Чехии вакцинировано от коронавируса уже около трети населения.