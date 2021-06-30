Представители коренных народов Канады потребуют извинений от папы Римского после того, как на территории бывшего интерната для индейских детей в этой стране нашли массовое захоронение детских останков. По данным канала CBC, делегация из Канады отправится в Ватикан в декабре, перед Рождеством.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо потребовал от Святого престола признать свою вину за то, что с детьми делали в католических школах – и извинился от имени канадского правительства.

Последнюю школу для «перевоспитания» детей коренных народов в Канаде закрыли лишь в 90-е.