Власти Белоруссии: ИКАО 13 сентября выпустит доклад по итогам расследования инцидента с посадкой самолета в Минске

Власти Белоруссии объявили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 13-го сентября выпустит доклад по итогам расследования инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Расследование продлили из-за того, что ИКАО ждет дополнительную информацию от стран, связанных с этим рейсом – Греции, Литвы, Ирландии и Белоруссии.

Самолет посадили 23-го мая якобы из-за сообщения о бомбе на борту. С борта сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницу, россиянку Софию Сапегу. В ЕС назвали это «актом воздушного пиратства» и запретили белорусским самолетам заходить в свое воздушное пространство, а европейские перевозчики начали облетать Белоруссию.