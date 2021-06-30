Российский МИД признал, что регистрация вакцины от коронавируса «Спутник» ВОЗ и Евросоюзом затянулась. Об этом журналистам сказал замглавы ведомства Александр Панкин. В то же время он подчеркнул, что это не мешает России поставлять препарат более чем в 60 стран, поэтому, цитата, было бы натяжкой говорить о недопуске России на рынок из-за задержки со стороны ВОЗ и ЕС.