Российский МИД признал, что регистрация вакцины от коронавируса «Спутник» ВОЗ и Евросоюзом затянулась. Об этом журналистам сказал замглавы ведомства Александр Панкин. В то же время он подчеркнул, что это не мешает России поставлять препарат более чем в 60 стран, поэтому, цитата, было бы натяжкой говорить о недопуске России на рынок из-за задержки со стороны ВОЗ и ЕС.
2021-06-30T06:31:55+03:00
2021-06-30T06:31:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2863082-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:31, 30 июня 2021
Загрузка комментариев...