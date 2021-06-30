Новая волна тепла ожидает в ближайшие дни целый ряд регионов России

Это прогнозирует Гидрометцентр. Температура будет превышать климатическую норму на 7-10 градусов на большей части территории Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федерального округов. На севере Европейской России, таким образом, столбики термометров вновь покажут 28-30 градусов, в черноземной зоне, а также на юге Урала, Сибири и Дальнего Востока – до 35-37.

А вот в Центральном федеральном округе прогнозируют комфортные 20-26 градусов, причем в ближайшие сутки – и вовсе не выше +23-х, с дождями и порывистым ветром.