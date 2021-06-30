В ЮАР Конституционный суд приговорил экс-президента Джейкоба Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду

Это произошло после того, как бывший глава государства перестал являться на заседания по делу о коррупции, которое возбудили против него. Теперь у него есть 5 дней на то, чтобы сдаться властям, в противном случае его объявят в розыск.

Зуме вменяют взятки от французской оружейной компании за господряд на поставки вооружений на 5 млрд долларов. Сам он вины не признает и называет свое преследование политическим. Зума досрочно ушел в отставку в 2018-го после того как ему 8 раз пытались вынести вотум недоверия.