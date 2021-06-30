Защита обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова заявила отвод следователю

Александра Чабана требуют отстранить от дела после того, как он предложил Сафронову в обмен на признание вины звонок матери, с которой Сафронов не виделся уже год.

Сафронова обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Чехии – почти никаких других деталей дела неизвестно, так как оно слушается в закрытом режиме. Журналисту грозит до 20 лет.