В Кремле не стали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Об этом журналистаммрассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что многие сотрудники делают это добровольно.

Уже более 20 регионов России, в том числе Москва, Подмосковье, Петербург и Ленобласть, сделали обязательной вакцинацию 60 процентов сотрудников в сферах торговли, обслуживания, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования и тому подобных.