Россияне назвали причины, по которым не хотят вакцинироваться

С результатами опроса, который провели Центр социального проектирования и компания Online Market Intelligence, ознакомился сайт РБК.

Почти треть опрошенных говорят, что ждут, пока привьется больше людей и будут лучше понятны последствия вакцинации. Еще треть – что в принципе не верят в эффективность прививки, раз заболеть можно и после нее. 17 процентов в качестве причины отказа назвали факт перенесенного заболевания и наличия антител. 14 процентов отметили, что не доверяют именно отечественным вакцинам.

И только 11 – признались, что они убежденные антипрививочники.