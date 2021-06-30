Глава МИД ФРГ проспорил ящик пива своему британскому коллеге из-за исхода матча между их странами на ЧЕ по футболу

Перед вчерашней игрой Германия – Англия на лондонском стадионе «Уэмбли» Хайко Маас и Доминик Рааб заключили пари на ее итоги в твиттере. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан, которые таким образом вышли в четвертьфинал.

Также накануне Украина обыграла Швецию со счетом 2:1 в овертайме.