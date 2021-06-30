Глава МИД ФРГ проспорил ящик пива своему британскому коллеге из-за исхода матча между их странами на ЧЕ по футболу

Перед вчерашней игрой Германия – Англия на лондонском стадионе «Уэмбли» Хайко Маас и Доминик Рааб заключили пари на ее итоги в твиттере. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан, которые таким образом вышли в четвертьфинал.
Также накануне Украина обыграла Швецию со счетом 2:1 в овертайме.
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Перед вчерашней игрой Германия – Англия на лондонском стадионе «Уэмбли» Хайко Маас и Доминик Рааб заключили пари на ее итоги в твиттере. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан, которые таким образом вышли в четвертьфинал.