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04:08, 30 июня 2021

Во Франции парламент разрешил вспомогательные репродуктивные технологии для одиноких женщин и лесбийских пар

Такие технологии легализованы уже в 11 странах ЕС.
Выступая перед журналистами, министр здравоохранения Оливье Веран объявил, что все необходимые подзаконные акты уже готовы, так что первые такие младенцы будут зачаты уже до конца этого года. Также разрешается усыновление детей, рожденных суррогатными матерями вне Франции по заказу французских граждан (внутри страны суррогатное материнство запрещено).


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