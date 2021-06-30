Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа и вышел во второй раунд турнира Уимблдон

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3). Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой и испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией. Турнир проходит в Лондоне, он завершится 11-го июля, его призовой фонд – более 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что с матча первого круга того же турнира снялась из-за травмы американская теннисистка Серена Уильямс.