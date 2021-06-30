Министерство транспорта США предложило приостановить пассажирское авиасообщение с Белоруссией

Также туда запретят продажу авиабилетов. Вместе с тем, предполагается, что правительство сможет согласовывать исключения в индивидуальном порядке – например, по гуманитарным соображениям.

Санкции хотят ввести в ответ на инцидент с принудительной посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс 23-го мая. Тогда в результате задержали экс-главреда оппозиционного белорусского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. ЕС назвал произошедшее актом воздушного пиратства и уже ввел аналогичные ограничительные меры.