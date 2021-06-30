ЕСПЧ присудил 15 тыс евро компенсации родителям убитой девочки в Башкирии из-за неэффективного расследования

17-летнюю Светлану Карамову изнасиловали и убили еще в 2002-м, по ее делу провели ДНК-экспертизу и задержали двух милиционеров – но после повторного исследования отпустили. А когда оказалось, что вторая экспертиза проведена с серьезными нарушениями, постановили, что третью провести невозможно, так как израсходован весь генетический материал.
2021-06-30T04:04:45+03:00
2021-06-30T04:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 30 июня 2021
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