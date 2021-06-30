ЕСПЧ присудил 15 тыс евро компенсации родителям убитой девочки в Башкирии из-за неэффективного расследования

17-летнюю Светлану Карамову изнасиловали и убили еще в 2002-м, по ее делу провели ДНК-экспертизу и задержали двух милиционеров – но после повторного исследования отпустили. А когда оказалось, что вторая экспертиза проведена с серьезными нарушениями, постановили, что третью провести невозможно, так как израсходован весь генетический материал.