Президент Владимир Путин сегодня проведет 19-ю прямую линию с населением

В прошлом году ее совместили с пресс-конференцией, в этом – вернулись к традиционному формату. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большая часть поступивших вопросов в этом году касаются коронавируса и связанных с ним тем.

Кроме того, на сегодня у Путина запланирована встреча со спортсменами, которые отправляются от России на Олимпийские игры в Токио.