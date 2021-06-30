Ливанская армия из-за глубокого экономического кризиса начнет катать туристов на вертолетах

Воздушные экскурсии начнут проводить с 1 июля, за один рейс на борт будут брать до трех людей (в том числе детей от 3 лет). Цена билета – 150 долларов.

После сверхмощного взрыва селитры в бейрутском порту Ливан погрузился в экономический и политический кризис. Франция и другие страны Запада пообещали ливанцам гуманитарную помощь.