Участники велогонки «Тур де Франс» начали ее четвертый этап с акции протеста

Через километр после старта из города Редон в западной Бретани все велосипедисты остановились примерно на минуту. Они критикуют организаторов за слишком опасный маршрут – в этом году на гонке был уже целый ряд происшествий, самым серьезным из которых стал массовый завал гонщиков в первый день «Тур де Франса». Организаторы все обвинения отвергают.