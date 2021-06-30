Участники велогонки «Тур де Франс» начали ее четвертый этап с акции протеста

Через километр после старта из города Редон в западной Бретани все велосипедисты остановились примерно на минуту. Они критикуют организаторов за слишком опасный маршрут – в этом году на гонке был уже целый ряд происшествий, самым серьезным из которых стал массовый завал гонщиков в первый день «Тур де Франса». Организаторы все обвинения отвергают.
2021-06-30T03:06:45+03:00
2021-06-30T03:06:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 30 июня 2021
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