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03:06, 30 июня 2021

Пошлина на экспорт пшеницы из России с сегодняшнего дня повышается с 33 до 41 доллара за тонну

Эта мера будет действовать до 6-го июля. Неизменными остаются пошлины на вывоз ячменя, кукурузы и других зерновых.
Россия с начала июня ввела механизм плавающих пошлин на экспорт ряда зерновых, чтобы защитить внутренний рынок от резкого подорожания продовольствия из-за колебаний мировых цен.


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