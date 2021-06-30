Пошлина на экспорт пшеницы из России с сегодняшнего дня повышается с 33 до 41 доллара за тонну

Эта мера будет действовать до 6-го июля. Неизменными остаются пошлины на вывоз ячменя, кукурузы и других зерновых.

Россия с начала июня ввела механизм плавающих пошлин на экспорт ряда зерновых, чтобы защитить внутренний рынок от резкого подорожания продовольствия из-за колебаний мировых цен.