Гватемала потребовала от России вернуть аванс за поставки вакцины от коронавируса «Спутник» из-за задержек

В апреле страна заключила с Москвой контракт на поставку 16 млн доз за 12 млрд рублей, но до сих пор получила лишь 150 тысяч. В то же время Россия уже получила половину от полной суммы. В Минздраве республики отмечают, что готовы будут купить вакцину позже, если Россия-таки сможет им ее поставить, но оплачивать это теперь готовы лишь по факту поставки.

Помимо «Спутника» в Гватемале зарегистрированы препараты компаний Moderna и AstraZeneca, но их гватемальцам поставляют безвозмездно по линии ООН.