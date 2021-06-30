Суд в Ростове-на-Дону арестовал бизнесмена Александра Деркунского по подозрению в госизмене

В пользу какой страны – не уточняется, в объединенной пресс-службе судов региона говорят лишь, что речь идет о неком программно-аппаратном комплексе, не имеющем аналогов и созданном для неназванного российского ведомства. Копирование этих технологий в интересах иностранцев и вменяют Деркунскому.

Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.