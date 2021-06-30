С космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-17»

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, пуск прошел штатно. Как ожидается, 2-го июля космический корабль пристыкуется к МКС. Он доставит туда почти тонну грузов — топливо, воду, кислород, продовольствие и различное оборудование.