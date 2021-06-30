С космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-17»

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, пуск прошел штатно. Как ожидается, 2-го июля космический корабль пристыкуется к МКС. Он доставит туда почти тонну грузов — топливо, воду, кислород, продовольствие и различное оборудование.
2021-06-30T03:06:32+03:00
2021-06-30T03:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 30 июня 2021
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