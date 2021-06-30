Московскую транспортную карту «Тройка» начали тестировать в Калуге

Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Сейчас карта принимается на 30 самых популярных калужских троллейбусных маршрутах, полноценный запуск в регионе намечен на конец лета. К этому времени представят специальный дизайн «Тройки» с достопримечательностями Калуги.

Московская карта уже действует для проезда в Подмосковье, Тульской и Ярославской областях, а также Суздале и Муроме.