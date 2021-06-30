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02:07, 30 июня 2021

Суд в Москве приговорил к 2 годам члена УИК Северное Тушино от партии «Яблоко» Романа Пичужина

Его осудили по делу об избиении ОМОНовца на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. По версии следствия, Пичужин ударил силовика кулаком. Его адвокат говорит, что он пытался помочь задержанному, которому тот выкручивал руку. Пичужина задержали после того, как он отсидел 30 суток по другому, административному делу.


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