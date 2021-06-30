Утвержден предварительный состав российской сборной на Олимпиаде в Токио

Об этом отчитался по итогам заседания исполкома ОКР его глава Станислав Поздняков. На игры поедут 335 спортсменов, на 50 больше, чем в 2016-м в Рио-де-Жанейро.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа, их перенесли на год из-за коронавируса. Иностранным болельщикам въезд запрещен, размеры иностранных делегаций жестко ограничены. Российские спортсмены будут выступать без национальной символики из-за допинговых санкций.