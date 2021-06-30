Из-за обязательной вакцинации туристов в Краснодарском крае по этому направлению аннулируют 50-70% туров

Это передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на опрошенных представителей отрасли. Практически до нуля упали и продажи новых путевок.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источники среди авиаперевозчиков сообщало, что после 1-го августа, когда начинают действовать новые правила, в Краснодарский край из других регионов России могут отменить до половины рейсов из-за недозагрузки.