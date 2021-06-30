Американская авиакомпания United Airlines сделала рекордный заказ на 270 лайнеров Boeing и Airbus

Из него 200 приходится на новейшие экономичные Boeing MAX 8-й и 10-й модификации, остальное – на Airbus A321neo. По подсчетам самого перевозчика, это крупнейший заказ в его истории и крупнейший – от одной компании за последние 10 лет во всем мире.

Таким образом, отмечают в United, компания делает ставку на скорое восстановление мирового туризма и авиаперевозок по мере наращивания вакцинации от Covid-19.