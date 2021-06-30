На информацию в картотеке суда обратило внимание издание «МБХ-медиа». О каком запросе идет речь, там не уточняется.
Объявленный вчера в международный розыск экс-директор ФБК Иван Жданов рассказал изданию, что за такими штрафами в организации уже давно не следят, и им – цитата – глубоко безразлично, на 50 тысяч им выписали штраф, на 500 или на 5 миллионов»
Российские власти сначала объявили ФБК иностранным агентом, а затем – экстремистской организацией, и постановили ликвидировать.
Суд в Москве оштрафовал ФБК на 50000 рублей за то, что тот не ответил вовремя на запрос Роспотребнадзора
На информацию в картотеке суда обратило внимание издание «МБХ-медиа». О каком запросе идет речь, там не уточняется.