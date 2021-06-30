Власти России рекомендовали ВУЗам проводить выпускные онлайн

10-го июля Министерство образования и науки планирует Всероссийский онлайн-выпускной. Особо в ведомстве подчеркивают, что их настоятельная рекомендация касается всех регионов, вне зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

Параллельно в правительстве обсуждают введение обязательной вакцинации от Covid-19 для студентов, которые хотят начать следующий учебный год очно.