В Москве начали выдавать временные цифровые коды доступа в общепит для переболевших коронавирусом

Об этом пишет «Новая газета». Их можно получить через сайт immune.mos.ru Это проверила журналистка «Новой», у которой есть антитела, но которая официально не лечилась и не прошла полный курс вакцинации – то есть по изначально объявленным правилам права на код она не имела. Для этого девушка загрузила на сайт скан бумажной справки о наличии антител – и меньше чем через час ей прислали временный код, который действует 14 дней.

Изначально в мэрии говорили, что бумажные справки об антителах к Covid-19 не будут основанием для выдачи кода.