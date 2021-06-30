Более 30 человек,по данным полиции,стали жертвами экстремальной жары,которая установилась на западном побережье Канады

Большинство погибших были людьми пожилого возраста. В Британской Колумбии в воскресенье были зафиксированы рекордные 47 градусов. Северная Америка попала под т.н. «тепловой купол». Синоптики дают неутешительные прогнозы: высокое давление, которое удерживает горячий воздух в регионе, установит новые рекорды в течение недели. В городах открыты специальные центры охлаждения, вакцинация против коронавируса приостановлена, закрыты школы.